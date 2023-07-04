عطاف يمثل رئيس الجمهورية في الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز بأذربيجان

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، بباكو، عاصمة جمهورية أذربيجان. للمشاركة في الاجتماع الوزاري لحركة دول عدم الانحياز المزمع عقده يومي 5 و6 جويلية.

ويندرج هذا الاجتماع الذي تستضيفه جمهورية أذربيجان بحكم رئاستها الحالية لحركة عدم الانحياز. ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف لتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء حول مختلف القضايا. والتحديات المطروحة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وخلال تواجده بالعاصمة باكو، سيقوم أحمد عطاف بزيارة ثنائية للبلد المضيف. حيث من المنتظر أن يعقد محادثات مع نظيره الأذري. وأن يتم استقباله من قبل السلطات العليا في جمهورية أذربيجان. وذلك بغية تقييم واقع العلاقات بين البلدين ودراسة سبل وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات.