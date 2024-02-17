عطاف يمثل رئيس الجمهورية في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم وغدا بأديس أبابا، في أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين (37) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، ممثلا لرئيس اجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، تنعقد هده الورة تحت شعار “تعليم إفريقيا متكيفة مع القرن الواحد والعشرين”.

وفضلا عن الموضوع المركزي للدورة والمتمثل في إشكالية التعليم بالقارة الإفريقية. ستعرف أشغال هذه الدورة مناقشة عديد المسائل الدولية والاقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع الأمنية بالقارة الإفريقية، الإصلاح المؤسساتي لأجهزة الاتحاد الإفريقي. تنفيذ الأجندة التنموية 2063، وكذا تفعيل القوّة العسكرية الإفريقية الجاهزة.

حسب ذات البيان، سيقوم الوزير بتمثيل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. في اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن. وكذا في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ، وهما الاجتماعان اللذان سينعقدان على هامش قمة الاتحاد الإفريقي.