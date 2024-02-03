عطاف يناقش تطورات الساحة الليبية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مباحثات ثنائية مع المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور.

وحسب بيان للوزارة، جاء هذا اللقاء، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير، إلى دولة ليبيا الشقيقة بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية.

وبهذه المناسبة، استعرض الجانبان أولويات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وذلك في أفق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، وبالخصوص اللجنة المشتركة الكبرى.

كما ناقشا التطورات المسجلة على الساحة الليبية بعنوان المسار السياسي الذي تقوده منظمة الأمم المتحدة لحل الأزمة. إلى جانب الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الافريقي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الليبية.