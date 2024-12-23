عطاف يناقش مستجدات أوضاع منطقة الشرق الأوسط مع السفيرة الأمريكية

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.

وحسب بيان للخارجية، سمح اللقاء باستعراض مختلف جوانب العلاقات الجزائرية -الأمريكية. مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تجسيد عدد من مشاريع الشراكة الثنائية في المجالات الاقتصادية.

واغتنم الطرفان هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، يضيف البيان.

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