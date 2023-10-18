عطاف يناقش مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء مع نظيره البنيني

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، نظيره من جمهورية البنين، أولوشيغون أجادي بكاري.

وحسب بيان للخارجية جرى اللقاء على هامش أشغال الاجتماع الوزاري لدول إفريقيا ودول شمال أوروبا في يومه الثاني.

كما شكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعلاقات بين البلدين، وكذا مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، لاسيما تطورات أزمتي مالي والنيجر.