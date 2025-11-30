عطاف يناقش مع مسؤول الأمم المتحدة الأمن والسلم في إفريقيا وقضية الصحراء الغربية

استقبل مساء اليوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عشية انعقاد الدورة الثانية عشر “لمسار وهران” حول السلم و الأمن في افريقيا، المقررة يومي 01 و02 ديسمبر 2025 بالجزائر, جون بيار دي لا كروا، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلم.

وبهذه المناسبة، استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع الأمنية في إفريقيا والتحديات التي تواجهها من جراء ذلك عمليات حفظ السلم بصفتها أحد الأوجه البارزة التي تكرس التزام الأمم المتحدة تجاه القارة الإفريقية.

كما تبادلا وجهات النظر بخصوص الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، وكذا آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية.