عطاف يُناقش مع نظيره السعودي تحضيرات القمة العربية الطارئة

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، تناول الجانبان آخر مستجدات القضية الفلسطينية في سياق التحضيرات للقمة العربية الطارئة. المقررة في 4 مارس الجاري، بالإضافة إلى الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية. الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده في 7 مارس 2025.

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