عطاف يناقش مع نظيره الكويتي مستجدات الأوضاع بقطاع غزة

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالقاهرة، لقاء ثنائيا مع وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، عبد الله اليحيا، في إطار مشاركته في أشغال الدورة (161) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأفاد بيان للوزارة، أن اللقاء شكل فرصة للوزير عطاف من أجل تجديد تهانيه لنظيره الكويتي. على إثر تعيينه مؤخرا على رأس دبلوماسية بلاده. والتباحث معه حول سبل توطيد علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

كما ناقش الطرفان المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة وبالخصوص مستجدات الأوضاع بقطاع غزة. في ظل حرب الابادة المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، حسب البيان نفسه.

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