عطاف ينقل تحيات الرئيس تبون إلى الأمين العام للأمم المتحدة

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مجدداً التعبير عن تقدير ودعم الجزائر لجهوده ومساعيه الرامية لوضع حد للعدوان الغاشم وللمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر.

ويأتي هذا اللقاء في ختام المهمة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية إلى نيويورك.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، قد شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مستجدات الأزمات في كل من ليبيا ومنطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب قضية الصحراء الغربية.

ومن جانبه، أشاد الأمين العام بالدور الإيجابي الذي تضطلع به الجزائر في محيطها الإقليمي، وبمساهمتها من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن في الدفع لإيجاد حلول سلمية لكل هذه الأزمات التي تعصف بالأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا. كما حمَّل الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره للسيد رئيس الجمهورية، معرباً عن تطلعه لتجدد اللقاء به. يضيف البيان.