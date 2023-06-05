عطاف يهنىء نظيره هاكان فيدان بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية التركية

هنأ وزير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف نظيره التركي هاكان فيدان، بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية التركية.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية أجرى أحمد عطاف مكالمة هاتفية أعرب فيها عطاف عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية-التركية.

وذلك في ظل العناية الخاصة والمتابعة المباشرة للرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان، سواء في الشق الاقتصادي الذي يشهد تزايد حجم الاستثمارات البينية والمبادلات التجارية. أوفي الشق السياسي وما يميزه من تنسيق دائم بين البلدين حول القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لكل منهما يضيف البيان.

كما أعرب عطاف عن تطلعه لمواصلة العمل مع نظيره التركي بغية تحقيق منجزات جديدة تساهم في تعزيز الرصيد المتميز للعلاقات الثنائية.

من جهته شكر هاكان فيدان نظيره الجزائري على اتصاله وعلى تهانيه، حيث اكد أنه يتقاسم معه نفس التقييم الإيجابي حول التطور اللافت الذي تشهده العلاقات بين البلدين. وأنه يتشارك معه نفس النظرة الطموحة في استكشاف آفاقها المستقبلية الواعدة.

واتفق الوزيران على مواصلة الجهود المشتركة وتعزيزها أكثر لبلوغ أرقى المستويات المتاحة على صعيد علاقات التعاون والشراكة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويثمن مصالحهما المشتركة.