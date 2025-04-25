عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا فرنسيس

وقع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بسفارة الفاتيكان بالجزائر، على سجل التعازي، إثر وفاة البابا فرنسيس.

وكتب عطاف في سجل التعازي: “تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الحبر الأعظم، قداسة البابا فرنسيس يوم الإثنين 21 أبريل 2025 بروما. بعد معاناة مع المرض قدرت إرادة الله الشاملة أن ينتقل بسببه إلى الملكوت الأعلى”.

وأضاف الوزير: “في هذه الفاجعة الأليمة أتقدم باسم الحكومة الجزائرية، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف للقاصدية الرسولية الموقرة لحاضرة الفاتيكان بالجزائر. وكل المسيحيين في العالم الذين نقاسمهم مرارة فراق رجل عز مثيله”.

وأشار الوزير، إلى أن “رحيل البابا فرنسيس يعد خسارة جسيمة للإنسانية جمعاء. التي تشهد له على تواضعه وسمو أخلاقه وعظمة ما قدمه من خدمات جليلة لصالح الفقراء والمستضعفين. حيث بقي مشدودا طوال حياته إلى بذل العطاء وإعلاء صوت الحكمة والاعتدال. ومناشدته الدائمة لنشر السلام وتكريس قيم التسامح بين الشعوب، كما انكب على تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان”.

وختم بالقول: “نحن في الجزائر لن ننسى دور الفقيد في تعزيز العلاقات بين البلدين. ومواقفه المشرفة لرفع الظلم الفاضح عن الشعب الفلسطيني”.