عطاف يوقع بنيويورك على الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

قام وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الأمم المتحدة، بالتوقيع على «الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ واستغلال التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام» (BBNJ).

وحسب بيات لوزارة الخارجية، جاءت هذه الخطوة في مستهل الزيارة التي يقوم بها عطاف إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشار أن مراسم التوقيع جرت بحضور الأمينة العامة المساعدة للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرشولد.

كما اشار البيان أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز حماية التنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار. وضمان استغلاله على نحو مستدام ورشيد لصالح البشرية جمعاء.

