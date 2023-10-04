عطاف يوقّع مذكرة تفاهم مع نظيره من جنوب السودان

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف، نظيره من جنوب السودان جيبس بيتيا مرجان.

وجرى اللقاء بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. في إطار زيارته إلى الجزائر و مشاركته في الفعالية رفيعة المستوى “كيماكس إفريقيا 2023”. حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول المشاورات السياسية بين الجزائر وجنوب السودان.

وقد تركزت المحادثات بين الطرفين حول سبل وآفاق تنشيط التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية والإقتصادية. إلى جانب مستجدات الأوضاع على الصعيد القاري، وفي منطقة الساحل الصحراوي على وجه الخصوص. كما تم التطرق إلى الأوضاع الأمنية والسياسية في جمهورية السودان والتقدم المحرز في تنفيذ إتفاق السلام المنشط الذي تدعمه الجزائر بحكم عضويتها في اللجنة الافريقية رفيعة المستوى المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق.