عطاف يجري محادثات مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، محادثات مع المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي لحكومة الوحدة الوطنية بليبيا، الطاهر الباعور. بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري العربي التشاوري، وأشغال استئناف الدورة العادية الخامسة والستين بعد المائة.لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة الأردنية عمان.

و سمح هذا اللقاء بالتطرق لآخر التطورات التي شهدتها عملية التسوية السياسية الجارية في ليبيا. وما يعترضها من تحديات وعراقيل على مختلف الأصعدة.

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