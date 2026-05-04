عطاف يُجدد قناعة الجزائر بضرورة حل الصراع بالخليج

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية من نظيره الإيراني، عباس عرقجي.

وحسب بيان للوزارة، استعرض وزير الخارجية الإيراني، خلال هذا الاتصال، آخر المستجدات المتعلقة بالجهود والمساعي الرامية إلى استئناف مسار المفاوضات الدبلوماسية، بهدف وضع حد نهائي للتصعيد العسكري في منطقة الخليج.

ومن جانبه، جدّد وزير الدولة التأكيد على قناعة الجزائر الراسخة بضرورة بذل جميع الجهود الممكنة من أجل بلورة حل دبلوماسي لهذا الصراع الذي تضررت منه المنطقة برمتها.

كما أعرب عن أمله في أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار القائم وتعزيزه تمهيدًا لإرساء أسس مسار سياسي يتكفل بتوفير الشروط الضرورية لتحقيق سلام دائم ومستدام في المنطقة بأسرها.