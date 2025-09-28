عطاف يُجري بنيويورك محادثات ثنائية مع نظرائه من مصر والسودان واليمن

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، مُحادثات ثنائية مع وزراء خارجية ثلاث دول عربية شقيقة، حيث التقى بكل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية السودان، مُحيي الدين سالم، وكذا وزير الخارجية وشؤون المغتربين للجمهورية اليمنية، شائع الزنداني.

وذلك في إطار مُشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان الوزارة، فقد سمح لقاء وزير الدولة بنظيره المصري باستعراض الجهود المشتركة الرامية إلى إضفاء المزيد من الحركية على علاقات الأخوة والتعاون التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، لاسيما في الميادين الاقتصادية، وذلك تحسبا لعقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة.

وعلى الصعيد العربي، ناقش الوزيران مُستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط في سياق حرب الإبادة المُسلطة على الشعب الفلسطيني والسياسة العدوانية التي يُمارسها الاحتلال الإسرائيلي في كامل المنطقة.

كما تطرقا إلى تطورات الأزمة الليبية في أفق احتضان الجزائر للاجتماع المقبل للآلية الثلاثية لدول الجوار التي تضم الجزائر ومصر وتونس.

من جانب آخر، جدّد الوزير أحمد عطاف تهانيه لنظيره السوداني بمناسبة تعيينه مؤخرا على رأس دبلوماسية بلاده، مؤكدا استعداه لمواصلة العمل معه على توطيد التعاون الثنائي بما يتماشى مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين. كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع في السودان واستعرضا المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد تسوية للأزمة في هذا البلد الشقيق.

أما اللقاء مع الوزير اليمني، فقد خُصص لبحث الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها على اليمن الشقيق، فضلا عن تأكيد التزام الجزائر بالإسهام، من موقعها بمجلس الأمن الأممي، في دعم مسار التسوية السياسية للأزمة اليمنية.