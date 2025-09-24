عطاف يُجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين بنيويورك

أجرى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، اليوم الأربعاء بنيويورك. لقاءات ثنائية مع وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية الصديقة. وذلك في إطار مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى الوزير عطاف بكل من “نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا تانيا فايون. ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس. وكذا وزير الشؤون الخارجية لمملكة هولندا دافيد فان فيل.

وسمح لقاء عطاف بنظيرته السلوفينية ببحث السبل الكفيلة بتجسيد مخرجات زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى جمهورية سلوفينيا شهر ماي الماضي. لاسيما في إطار التحضيرات الجارية من أجل عقد الدورة الأولى للجنة الحكومية المشتركة. حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين خلال عهدتهما الحالية بمجلس الأمن. لاسيما في إطار مجموعة الأعضاء المنتخبين (E-10)”.

أما محادثات وزير الدولة بوزير الخارجية الإسباني فقد خصصت لاستعراض التقدم المحرز على درب تعزيز الشراكة الثنائية بين البلدين. سواء في الميادين الاقتصادية أو غيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للطرفين.

من جانب آخر تناول الوزير عطاف مع نظيره الهولندي “واقع العلاقات الثنائية وآفاق إضفاء المزيد من الزخم عليها, كما ناقش معه عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور