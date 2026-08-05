عطاف يُجري مباحثات مع الأمين العام جامعة الدول العربية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم. مباحثات مع الأمين العام جامعة الدول العربية نبيل فهمي. وذلك على هامش الإجتماع الوزاري “لدعم القدس ومقدساتها” للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات. والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.

وبهذه المناسبة، استعرض الأمين العام الأولويات التي تحظى باهتمامه وخطة العمل التي يعتزم تقديمها للدول الأعضاء من أجل تفعيل أداء منظومة العمل العربي المشترك، لتمكينها من مجابهة التحديات الراهنة.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة على دعم الجزائر لجهود الأمين العام لضمان نجاحه في أداء المهام الموكلة إليه في خدمة المصالح والقضايا العربية. مشدّدا على أهمية جامعة الدول العربية باعتبارها الإطار الأنسب لتنسيق التعاون العربي.

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