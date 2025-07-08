عطاف يُجري محادثات ثنائية مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بكوالالمبور. محادثات ثنائية مع الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان)، كاو كيم هورن. وذلك عشية مشاركته في مراسم التوقيع على وثيقة انضمام الجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا،

خصص اللقاء لبحث آفاق تعزيز الشراكة بين الجزائر ورابطة دول جنوب شرق آسيا. في أعقاب إنضمام الجزائر إلى المعاهدة الخاصة بهذه المنظمة الإقليمية. وذلك على ضوء ما تتقاسمه الجزائر من قيم مشتركة مع “أسيان”. وما يجمعها من علاقات ثنائية متميزة بدولها الأعضاء.

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