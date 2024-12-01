عطاف يُجري محادثات ثنائية مع نظيره الأوغندي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف اليوم الأحد بوهران. محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أوغندا أودونغو جيجي أبوبكر.

اللقاء جاء على هامش أشغال الندوة الـ11 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا. كما سمح اللقاء باستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى مراتب أعلى. وذلك في سياق التحضير لعقد اجتماع الدورة المقبلة للجنة المشتركة في غضون السداسي الأول من سنة 2025.

كما أجرى الوزيران مشاورات بشأن القضايا والمسائل المتعلقة بالاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.

وقال وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أوغندا في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن المحادثات التي جمعته بالوزير عطاف خصت المسائل المتعلقة بمسار وهران، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أضاف أن هذه الندوة ستتناول “ما يعنيه مسار وهران لإفريقيا، ليس فقط فيما يخص الأمن والسلم ولكن فيما يتعلق بميادين أخرى”.