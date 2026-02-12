عطاف يُجري محادثات ثنائية مع نظيره الموريتاني

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا. محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد سالم ولد مرزوك. وذلك على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي.

وسمح اللقاء باستعراض مختلف محاور علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين وبحث آفاق الدفع بها إلى مستويات أرحب. في سياق التحضيرات الجارية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة الجزائرية- الموريتانية. وذلك بما ينسجم مع التوجيهات السامية لقائدي البلدين ورؤيتهما الاستراتيجية للشراكة الثنائية.

كما تناول الوزيران، بالتشاور والتنسيق، مستجدات الأوضاع بجوارهما الإقليمي المشترك.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور