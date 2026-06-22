عطاف يُجري محادثات مع نظيره التونسي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي. وذلك على هامش انعقاد الإجتماع الوزاري العربي التشاوري، وأشغال استئناف الدورة العادية الخامسة والستين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالعاصمة الأردنية عمان.

خلال هذه المباحثات، استعرض الوزيران مختلف جوانب الحركية المتميزة التي تطبع العلاقات الثنائية، في إطار تنفيذ نتائج الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، المنعقدة في ديسمبر 2025 بتونس. لاسيما في قطاعات التجارة والسياحة والنقل والطاقة. وكذا التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، تبادل الطرفان وجهات النظر والتحاليل بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والأمن والتعاون في حوض البحر الأبيض المتوسط.

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