عطاف يُجري محادثات مع نظيره الغاني

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة. محادثات على انفراد مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غانا الشقيقة.

وحسب بيان للوزارة، فإن المحادثات أعقبتها جلسة عمل موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين. كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين الجزائر وغانا في مختلف أبعادها ومحاورها. وكذا بحث السبل الكفيلة بإضفاء المزيد من الزخم عليها. لاسيما في الشق الاقتصادي، وذلك بما يتماشى مع الإمكانيات التي يتوفر عليها البلدان ويستجيب لتطلعاتهما التنموية الطموحة.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل بخصوص الأوضاع الراهنة بجوارهما الإقليمي المشترك. وأكدا على ضرورة مواصلة التنسيق البيني بغية الإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والتنمية والتكامل في القارة الإفريقية. وذلك استنادا إلى ما يتقاسمه البلدان من قيم مشتركة ورصيد تاريخي متفردّ.

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