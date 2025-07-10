عطاف يُجري محادثات مع نظيره الفيتنامي

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بكوالالمبور. وفي ختام لقاءاته الثنائية على هامش المشاركة في مراسم انضمام الجزائر لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا. محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية فيتنام الاشتراكية، بوي ثانه سون.

وسمح اللقاء باستعراض مختلف أبعاد علاقات التعاون والصداقة التقليدية التي تجمع بين الجزائر وفيتنام. وبحث سبل السمو بها إلى آفاق أرحب في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

كما اتفق الطرفان على ضرورة الإسراع في استكمال التفاوض بشأن مشاريع الإتفاقيات قيد الدراسة ومواصلة الجهود المشتركة الرامية لتوطيد الشراكة في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية، على غرار الطاقة، المناجم، الصناعة، الفلاحة، وكذا المنتجات الصيدلانية.

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