عطاف يُجري محادثات مع نظيره النيجيري

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف،اليوم بأديس أبابا. محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيقة، يوسف مايتاما توغار. على هامش مشاركته في أشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

سمح اللقاء باستعراض الأوضاع الراهنة في منطقة الساحل الصحراوي وآفاق مواصلة الإسهام سويا في سبيل تعزيز التنمية في هذا الفضاء المشترك، لاسيما في إطار تجسيد المشاريع الهيكلية ذات الطابع الاندماجي. كما تناول الوزيران العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين وآفاق إضفاء المزيد من الحركية عليها.