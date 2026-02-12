عطاف يُجري محادثات مع وزيرة العلاقات الدولية والتجارة لجمهورية ناميبيا

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزيرة العلاقات الدولية والتجارة لجمهورية ناميبيا الشقيقة، سلمى أشيبالا موسافيي. على هامش مشاركته في أشغال اليوم الثاني من المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وبهذه المناسبة، تبادل الوزيران وجهات النظر والتحاليل بشأن أبرز القضايا والملفات المطروحة على الساحة الإفريقية. بما ينسجم مع تقاليد التشاور الراسخة بين الطرفين. كما بحثا سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أسمى. لاسيما من خلال استكشاف فرص التعاون المتاحة في الميادين الاقتصادية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور