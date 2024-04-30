عطاف يُستقبل بالدوحة من قبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بالدوحة، من قبل سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، و ذلك في إطار مشاركته في أشغال الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، أشاد الطرفان خلال اللقاء بالوتيرة المتميزة التي تشهدها العلاقات الجزائرية-القطرية. ضمن التوجه القويم والنظرة الطموحة التي وضعها قائدا البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون. وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ورحب الطرفان، بصفة خاصة بالتوقيع مؤخرا على اتفاق شراكة لإنجاز مشروع منظومة متكامل، زراعية وصناعية. لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته بولاية أدرار.

وفي سياق آخر، تم التطرق إلى تطورات القضية الفلسطينية في خضم تواصل العدوان الإسرائيلي على غرة. حيث شدد الطرفان على أوجه الترابط والتكامل بين المساعي التي تبذلها كل من قطر و الجزائر. لتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار وإعادة طرح القضية الفلسطينية على أسسها الحقة. التي تملي حتمية التعجيل بإقامة الدولة الفلسطينية كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي”، حسب البيان نفسه.

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