عطاف يُستقبل من طرف الرئيس الكوري

أُستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، من قبل رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أبلغ أحمد عطاف، للرئيس الكوري، تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتمنياته بالنجاح التام للقمة الإفريقية الكورية.

ويأتي هذا الإستقبال في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير، إلى سيول. وسيجري الوزير، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة.