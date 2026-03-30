عطاف يُستقبل من طرف الوزير الأول لجمهورية كرواتيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم بزغرب، من قبل الوزير الأول لجمهورية كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش.

وحسب بيان للوزارة، حمّل الوزير الأول الكرواتي، خلال هذا اللقاء، وزير الدولة، نقل أصدق عبارات التعازي والمواساة إلى رئيس الجمهورية وإلى عموم الشعب الجزائري، على إثر وفاة الرئيس الأسبق اليمين زروال.

ومن جانبه، أعرب الوزير أحمد عطاف عن خالص شكره وامتنانه للوزير الأول الكرواتي على مشاعر التضامن التي عبّر عنها تجاه الجزائر.

كما نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية وحرصه على العمل المشترك معه من أجل إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

وقد شكّل اللقاء فرصة لاستعراض مختلف محاور التعاون بين الجزائر وكرواتيا، وبحث سبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة. لاسيما في سياق التحضيرات الجارية للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين.