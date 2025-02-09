عطاف يُستقبل من طرف رئيس الحكومة اللبنانية

أستُقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم ببيروت، من قبل رئيس الحكومة اللبنانية، نوّاف سلام.

وحسب بيان للوزارة، جدد وزير الدولة، لنواف سلام تهانيه الخالصة بمُناسبة تعيينه على رأس الحكومة اللبنانية. وكذا بمناسبة الإعلان الرسمي عن تشكيلة هذه الحكومة.

معرباً له عن تمنياته بالتوفيق والسداد في الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

كما تم التأكيد على تضامن الجزائر واستعدادها لمُواصلة تقديم كافة أشكال المُرافقة والدعم للأشقاء في لبنان. في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية من تاريخه.

وعلى الصعيد الثنائي، شكل اللقاء فرصة لبحث السبل الكفيلة بتجسيد الإرادة التي تحذو قيادتي البلدين في توطيد العلاقات بين البلدين وتوسيع مجالاتها.

حيث تم الاتفاق على ضرورة التعجيل بتفعيل اللجنة المشتركة الحكومية. وكذا تشجيع التفاعل بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين عبر مجلس الأعمال المشترك.

عطاف يستقبل من طرف رئيس مجلس النواب اللبناني

كما استُقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ظهيرة اليوم ببيروت، من قبل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.

وخلال هذا اللقاء، هنأ الوزير أحمد عطاف الرئيس نبيه بري بمناسبة الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

مُؤكدا وقوف الجزائر إلى جانب لبنان الشقيق وهو يتأهب للشروع في مرحلة جديدة. على درب تعزيز الاستقرار واستتباب السلم وتحقيق الإنماء الاقتصادي.

كما استعرض الطرفان مُختلف أبعاد العلاقات الجزائرية- اللبنانية. وناقشا سُبل تفعيل الآليات التي تُتيحها الدبلوماسية البرلمانية من أجل مرافقة ودعم الجهود الرامية إلى إضفاء المزيد من الزخم والحركية على التعاون بين البلدين الشقيقين.

وجاءت هذه اللقاءات، في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.