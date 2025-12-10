عطاف يُستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني وينقل تحيات رئيس الجمهورية

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، من قبل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وخلال الاستقبال نقل وزير الدولة إلى رئيس الوزراء اليوناني،تحيات كل من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول سيفي غريب.

كما شكل هذا اللقاء فرصة للطرفين للتأكيد على الإرادة المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين البلدين. وعلى حرصهما المتبادل على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية وذات الأولوية.

هذا وأعرب الجانبان عن ارتياحهما الكبير لمستوى التنسيق القائم بين بعثتي الجزائر واليونان في إطار عضويتهما الحالية في مجلس الأمن الأممي مؤكدين على توافق مواقف البلدين حول عديد المسائل ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التحديات المتزايدة التي يشهدها الفضاء المتوسطي.

