عطاف يُستقبل من قبل رئيسة المجلس السلوفيني

أُستُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، من قبل رئيسة المجلس الوطني السلوفيني، أورشكا كلاكوشار زوبانشيش.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، جاء هذا اللقاء، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

هذا وشكل اللقاء فرصة لإستعراض الحركية التي يشهدها التعاون البرلماني بين الجزائر وسلوفينيا. ومُناقشة الدور المُنتظر من الهيئات التشريعية في البلدين. بغرض الإسهام في تعزيز الزخم الإيجابي التي تشهده العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة.

وبهذه المناسبة، أعربت رئيسة المجلس الوطني السلوفيني عن تطلعها للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر . وهي الزيارة التي يتم التحضير لها حاليا بالتنسيق بين الجانبين الجزائري والسلوفيني.