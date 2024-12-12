عطاف يُستقبل من قبل رئيس جمهورية بوروندي

إستقبل رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ناداييشيمي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف.

وبصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس ببوجمبورا، جمهورية بورندي، في زيارة رسمية.

وسلّم وزير الدولة إلى الرئيس إيفاريست نداييشيمي رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. كما نقل إليه تحياته الأخوية وتطلعه لمواصلة العمل معه من أجل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.

وقد سمح اللقاء ببحث السبل الكفيلة بترجمة الإرادة المشتركة التي تحذو قائدي البلدين في الرقي بالعلاقات بين الجزائر وبوروندي إلى مصاف أرحب. من خلال إتخاذ تدابير ملموسة تكفل إضفاء حركية متجددة على التعاون الثنائي وتمكن من تعزيز التنسيق البيني داخل المنظمة القارية في مواجهة مختلف التحديات التي ترمي بثقلها على الدول والشعوب الإفريقية.

كما تندرج هذه الزيارة في إطار المساعي الرامية لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. وكذا التنسيق والتشاور حول أهم القضايا والملفات المطروحة على الصعيد القاري.

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