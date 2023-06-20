عطاف يُستقبل من قبل رئيس مجلس النواب الايطالي

استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، من قبل رئيس مجلس النواب الايطالي، لورنزو فونتانا.

ويأتي هذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجمهورية الإيطالية في مستهل جولته الأوروبية الأولى بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد استعرض الطرفان بهذه المناسبة التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية-الإيطالية في مختلف المجالات، حيث أشادا بما تم تحقيقه من مكاسب تعزز الطابع الاستراتيجي لهذه الشراكة وبما يحدو الطرفين من إرادة سياسية قوية للعمل على تجسيد آفاقها المستقبلية الواعدة.

كما تطرقا إلى التنسيق بين البلدين من أجل نشر الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط والدفع بأهداف التنمية والرخاء في هذا الفضاء المشترك وفي العالم عبر المساهمة في التخفيف من حدة التوتر الذي تشهده العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة.

وخلال المحادثات استعرض الوزير أحمد عطاف مجمل الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون منذ انتخابه، من أجل بناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري.

وفي الختام، أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على الوتيرة الحالية للتواصل والتنسيق والتعاون بين البلدين، على مختلف المستويات بما في ذلك المستوى البرلماني، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الطموحة التي حددتها قيادتا البلدين التي تتطلع لبناء علاقات مثالية تعود بالنفع على الجانبين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.