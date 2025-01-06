عطاف يُسلم رسالة الرئيس تبون لرئيس إفريقيا الوسطى

أُستُقبِلَ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم ببانغي، من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان آرشانج تواديرا، أين سلمه رسالة من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، سلّم وزير الدولة إلى الرئيس فوستان آرشانج تواديرا رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما نقل عطاف، لرئيس إفريقيا الوسطى، التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية. وتطلعه لمواصلة العمل معه من أجل توطيد علاقات الأخوة والتعاون والتضامن بين البلدين.

وشكل اللقاء فرصة لبحث السُبل الكفيلة بإضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق البيني داخل المنظمة القارية.

فضلا عن تأكيد مواصلة جهود الجزائر، من موقعها بمجلس الأمن الأممي، في دعم الأمن والاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى.

هذا ويقوم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بزيارة رسمية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.