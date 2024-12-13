عطاف يُسلم رسالة الرئيس تبون لنظيره الأوغندي

سلم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لنظيره، رئيس أوغندا.

وجاء ذلك، على هامش إستقبال وزير الدولة، من قبل رئيس جمهورية أوغندا. وكان الإستقبال على هامش الزيارة التي يقوم بها عطاف إلى أوغندا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وبهذه المناسبة، سلّم وزير الدولة إلى الرئيس الأوغندي رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. كما أبلغه تحياته الأخوية وأكد له تطلعه لمواصلة جهودهما المشتركة الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الجزائرية الأوغندية إلى أسمى المراتب المتاحة.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض النتائج الإيجابية التي تم إحرازها في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها قائدا البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس يوويري موسيفيني بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها هذا الأخير الى الجزائر شهر مارس 2023.

كما تم التطرق إلى أهم المسائل المدرجة على أجندة الاتحاد الإفريقي، ومناقشة القضايا الراهنة على الصعيدين القاري والدولي. على غرار تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وكذا مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.