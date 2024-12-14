عطاف يُسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الأنغولي

سلم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، رئيس جمهورية أنغولا رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وجاء هذا خلال استقبال عطاف من قبل رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، بلواندا وهذا في إطار زيارته الرسمية بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، سلّم وزير الدولة إلى الرئيس الأنغولي رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. كما نقل إليه تحياته الأخوية وتطلعه لمواصلة مساعيهما المشتركة الرامية إلى السمو بعلاقات الأخوة والتعاون. والتضامن بين البلدين الى أرحب الآفاق الممكنة.

كما سمح اللقاء بتناول مختلف أبعاد ومحاور العلاقات المتميزة بين الجزائر وأنغولا وسبل إضفاء حركية متجددة عليها. في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى، تماشيا مع الإرادة القوية التي تحذو قائدي البلدين. في توطيد التعاون الثنائي في شتى المجالات وتعزيز التنسيق البيني على مختلف الأصعدة، حسب البيان نفسه.

وتم خلال اللقاء بحث أهم القضايا والملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، وتأكيد استعداد الجزائر المطلق لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة. للرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورنسو خلال توليه الرئاسة الدورية للمنظمة القارية بداية من شهر فبراير المقبل.

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