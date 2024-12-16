عطاف يُسلم للوزير الأول الإثيوبي رسالة خطية من رئيس الجمهورية

سلم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، بأديس أبابا، رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للوزير الأول الإثيوبي، أبي أحمد علي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، جاء هذا خلال استقبال وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. أحمد عطاف، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، من قبل الوزير الأول الإثيوبي، أبي أحمد علي.

كما أبلغ عطاف للوزير الاول الإثيوبي، تحيات الرئيس تبون الأخوية وأكد له تطلعه لمواصلة مساعيهما المشتركة. الرامية إلى السمو بالعلاقات بين الجزائر وإثيوبيا إلى أرحب الآفاق الممكنة.

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض ما يجمع البلدين من روابط متينة قوامها التنسيق الوثيق والتعاون المثمر. كما تم التطرق إلى مستجدات الأوضاع في القارة الإفريقية وبمنطقتي انتماء البلدين على وجه الخصوص، حسب البيان نفسه.

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