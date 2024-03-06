عطاف يُطلع أبو الغيط على جهود الجزائر بمجلس الأمن لصالح غزة

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالقاهرة، لقاء ثنائيا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة لاستعراض أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري. وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، أطلع الوزير أحمد عطاف الأمين العام أحمد أبو الغيط على الجهود والمساعي التي تبذلها الجزائر من موقعها بمجلس الأمن في سبيل إقرار وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة. ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

وعُقد هذا اللقاء، في إطار مشاركة الوزير، في أشغال الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.