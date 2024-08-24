عطاف يُعزي فلسطين في وفاة القائد والمناضل “فاروق القدومي”

بعث وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، برقية تعزية إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الشقيقة، محمد مصطفى. على إثر وفاة القائد والمناضل الفلسطيني فاروق القدومي. عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وأعرب الوزير أحمد عطاف لنظيره الفلسطيني، ومن خلاله إلى أفراد عائلة الفقيد وكافة الشعب الفلسطيني الشقيق. بأصدق عبارات التعازي وأخلص مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته. وأن يجزل ثوابه وأن يلهم الأشقاء الفلسطينيين جميل الصبر والسلوان.

كما أشاد الوزير بمآثر المرحوم التي ستبقى راسخة في الأذهان وستظل نبراساً مضيئاً تهتدي به الأجيال الحاضرة والمستقبلية في سبيل استكمال مسيرة التحرر وتحقيق المشروع الوطني الفلسطيني كاملا غير منقوص، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف.