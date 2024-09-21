عطاف يُمثل الرئيس تبون في قمة المستقبل بنيويورك

حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء أمس الجمعة، بنيويورك، لتمثيل الجزائر في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان للوزارة، سيشارك الوزير أحمد عطاف ممثلاً لرئيس الجمهورية في “قمة المستقبل” المقرر انعقادها يومي 22 و23 سبتمبر.

كما سيشارك في النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة المبرمج من 24 إلى 30 سبتمبر. تحت شعار “العمل معا من أجل النهوض بالسلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحالية والمقبلة”.

وفي إطار عضوية الجزائر بمجلس الأمن الأممي، سيشارك الوزير في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى التي ستنظم في هذا الإطار بالموازاة مع أشغال الجمعية العامة.

ومن بين أهم هذه الإجتماعات، جلسة النقاش التي تمت برمجتها بطلب من الوفد الجزائري حول القضية الفلسطينية. وكذا الاجتماع الذي دعت إليه الرئاسة السلوفينية لمجلس الأمن حول تفعيل دور العمل الدولي متعدد الأطراف في ترقية السلم والأمن الدوليين.

وعلى هامش الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة، سيشارك أحمد عطاف في الاجتماعات المبرمجة في إطار المجموعات الجيوسياسية التي تنتمي إليها بلادنا.

ومن بين هذه المجموعات، جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز. وكذا مجموعة الـ 77 والصين.

كما سيكون للوزير العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة لبلادنا.