عطاف يُناقش مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم عزيزي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية سمح اللقاء باستعراض واقع وآفاق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وبحث سبل تفعيل الآليات التي تُوفرها الدبلوماسية البرلمانية بغرض الإسهام في الرقي بها إلى أسمى المراتب المتاحة.

كما ناقش الطرفان عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في سياق تواصل حرب الإبادة على الفلسطينيين. بقطاع غزة واستمرار التصعيد الإسرائيلي متعدد الأوجه والجبهات في المنطقة بأكملها، يضيف البيان.

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