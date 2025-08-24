إعــــلانات
عطاف في جدة لبحث التطورات الخطيرة التي تشهدها غزة

بقلم م. فيصل
حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم الأحد بـ جدّة.

ويشارك عطاف بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المقرر انعقاده يوم غد.

وقد دعت تركيا إلى هذا الاجتماع الطارئ وسيخصص لبحث التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية خاصةً ومنطقة الشرق الأوسط عامةً، في ظل تواصل حرب الإبادة في غزة .

