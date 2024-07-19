عطاف يجري مباحثات مع عدد من نظرائه الأفارقة بأكرا

أجرى وزيرالشؤون الخارجية والجالية الوطنية أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع مجموعة من وزراء خارجية الدول الافريقية.

وذلك على هامش اجتماع الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بالعاصمة الغانية أكرا.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية إلتقى عطاف مع نظيره الجنوب افريقي، رونالد لامولا. حيث ناقش الطرفان أهم المسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي.

كما أجرى مشاورات معمقة حول كبريات القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين القاري والدولي. بالإضافة إلى إستعراض العلاقات المتميزة بين البلدين وبحث سبل الرقي بها الى مستويات أرحب في أفق الاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى.

وأضاف البيان ان عطاف تبادل الرؤى والتحاليل مع وزير خارجية نيجيريا، يوسف ميتاما توغار، حول تطورات الأوضاع بمنطقة الساحل الصحراوي وتدارس معه عدد من الملفات الثنائية التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

ممن جهة أخرى بحث رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع نظيره الاثيوبي، تاي أتسكيسيلاسي، سبل توطيد التعاون الثنائي وناقش معه المستجدات الراهنة على الصعيدين الاقليمي والقاري.

كما أجرى عطاف محادثات مع نظيره السيراليوني، تيموثي موسى كابا، والتي خصصت لإستعراض التنسيق البيني على مستوى مجلس الأمن في اطار مجموعة الدول الثلاث المنتخبة عن القارة الافريقية “A3”.

وناقش عطاف مع نظيره الزيمبابوي، فريديريك شافا، آفاق توطيد التعاون الثنائي بين البلدين من خلال الحرص على التحضير الأمثل لعقد اجتماع اللجنة المشتركة، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل المطروحة على الصعيد الافريقي.

وكانت لعطاف فرصة لتباحث السبل الكفيلة بمواصلة التنسيق البيني الوثيق في سياق الاستحقاقات المرتقبة على مستوى الاتحاد الافريقي، مع نظيره الكونغولي، جون كلود قاكوسو.

وفي الأخير استعرض عطاف مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا وانغر، مستجدات الاوضاع في منطقتي انتماء البلدين وناقش معها آفاق توطيد التعاون الثنائي.