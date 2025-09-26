عطاف يواصل إجراء محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك 

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، محادثات مع عدد من نظرائه.

وتأتي هذه المحادثات مواصلةً للقاءاته الثنائية على هامش أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأجرى عطاف، لقاء مع كل من وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أنغولا، تيتي أنتونيو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي.

كما تحادث عطاف، مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بنين، أوشلغون أجادي باكاري، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية أوزبكستان، بختيار أوديلوفيتش سعيدوف، وكذا وزير الشؤون الخارجية لجمهورية إستونيا، مارغوس تساهكنا.

وتناول وزير الدولة مع نظيره الأنغولي، بالتشاور والتنسيق، أبرز الملفات والقضايا المطروحة على الصعيد القاري. في سياق اضطلاع جمهورية أنغولا برئاسة الاتحاد الإفريقي خلال السنة الجارية وجهود البلدين المُتواصلة في الدفع بأولويات القارة الإفريقية والدفاع عن مصالحها.

كما بحث الوزير أحمد عطاف، مع نظيره الصومالي آفاق توطيد التعاون الثنائي على ضوء مخرجات الزيارة التي قام بها الوزير الصومالي إلى الجزائر شهر أوت الماضي. وأكد معه على ضرورة مواصلة التنسيق البيني بمجلس الأمن الأممي، خدمةً للقضايا العربية والإفريقية.

من جانب آخر، ناقش وزير الدولة مع وزير خارجية بنين السُبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية في أعقاب رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الطرفين. واستعرض معه مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي.

أما اللقاء مع وزير خارجية أوزبكستان، فقد تمحور حول المساعي المشتركة الرامية إلى تعزيز التأطير المؤسساتي والقانوني للتعاون بين البلدين بغية إضفاء الحركية المطلوبة على العلاقات الثنائية.

كما شكّلت المحادثات مع وزير خارجية إستونيا فرصة لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين وتبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.