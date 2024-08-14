عطاف يبحث مع نظيره البريطاني مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ديفيد لامي.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد تمحورت المحادثات بين الوزيرين حول العلاقات الجزائرية-البريطانية، وكذا حول الأوضاع الإقليمية والدولية التي تندرج في صلب اهتمامات البلدين.

وفي هذا الإطار، أشاد الطرفان بالمستوى المتميز الذي تشهده العلاقات بين الجزائر وبريطانيا، لاسيما في المجالات المرتبطة بالتجارة والاستثمار، واتفقا على تجسيد عدد من الخطوات الرامية إلى الحفاظ على الزخم المتصاعد للتعاون الثنائي، وبالخصوص عقد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي قريباً بالجزائر تحت رئاسة وزيري خارجية البلدين.

أما فيما يخص المسائل السياسية، فقد تبادل الوزيران وجهات النظر والتحاليل حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجوار الفلسطيني، حيث تم التأكيد على أنّ التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة يمثل الحجر الأساس لأي مساعي تصبو إلى خفض التصعيد والتوتر في منطقة الشرق الأوسط.

كما استعرض الطرفان التطورات السياسية والأمنية التي تعرفها منطقة الساحل الصحراوي وناقشا السُبل الكفيلة بالمُساهمة في تعزيز السلم والأمن والتنمية بها.