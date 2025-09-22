عطاف: آن الأوان لتجسيد دولة فلسطين والتصدي لمخططات تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية

رحبت الجزائر بانعقاد مؤتمر دعم حل الدولتين، معتبرة أن هذا المؤتمر يصبو إلى ترسيخ الإجماع الدولي كضامن رئيسي لتسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وفي كلمة ألقاها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، أن هذا الإجماع الدولي يشكّل السد المنيع أمام السياسات الإسرائيلية التوسعية التي تستند إلى ما وصفه بـ”خرافة إسرائيل الكبرى”.

وأشار عطاف إلى أن الإجماع الدولي هو أبلغ رد على أوهام الاحتلال الإسرائيلي وظنونه بأنه يمتلك وحده سلطة نقض قيام الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين. وأضاف أن الوقت قد حان للتحرك الفعلي لتجسيد هذا الإجماع وفرضه على الأرض، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود على أربعة مستويات رئيسية.

وأوضح أن المستوى الأول يتمثل في توسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين كواقع دولي لا مردّ له.

بينما يتمثل المستوى الثاني في تمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة بمنظمة التعاون الإسلامي. وهي العضوية التي ما فتأ ينادي بها ويرافع من أجلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من هذا المنبر الأممي.

وأضاف أن المستوى الثالث يتعلق بالتصدي دبلوماسياً وقانونياً وسياسياً واقتصادياً لمخططات الاحتلال الرامية لضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية.

أما المستوى الرابع فيتطلب من الداخل الفلسطيني رصّ صفه وتوحيد كلمته حتى يعيد لقراره استقلاليته، ولتحركه قوته، ولصوته تأثيره وصداه إقليمياً ودولياً.

وأكد عطاف أن ترسيخ هذا الإجماع الدولي هو السبيل الأنجع لإحباط مخططات الاحتلال، وتحقيق السلام العادل الذي ينشده الشعب الفلسطيني والمنطقة بأسرها.