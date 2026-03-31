 عطاف يبحث مع رئيس الوزراء البلجيكي توطيد الشراكة الاقتصادية

استُقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم ببروكسل، من قبل رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر.

وبهذه المناسبة، نقل الوزير أحمد عطاف تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى رئيس الوزراء البلجيكي.

كما نقل عطاف تطلعات الرئيس تبون إلى مواصلة العمل المشترك معه من أجل إضفاء المزيد من الزخم على الشراكة بين البلدين.

ومن جانبه، حمّل المسؤول البلجيكي وزير الدولة نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، معربًا عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

وقد سمح هذا اللقاء بتسليط الضوء على النتائج المتميزة التي تم تحقيقها على درب توطيد الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وبلجيكا خلال الفترة الأخيرة.

وكذا استشراف آفاق البناء عليها بما يتيح الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أرفع، تليق بالإمكانات الهامة التي يزخر بها البلدان، وتنسجم مع أواصر التضامن والثقة والاحترام المتبادل التي لطالما ميّزت علاقاتهما الثنائية