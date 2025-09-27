 عطاف يتباحث مع الأمين العام للأمم المتحدة بيويورك 

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، مُحادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وجاءت هذه المحادثات في إطار مُشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة،

وخلال اللقاء تم استعراض التحديات المتعاظمة التي تواجه منظمة الأمم المتحدة وتبادل وجهات النظر حول آفاق تعزيز منظومة العمل الدولي مُتعدد الأطراف بما يخدم قضايا السلم والتنمية في العالم.

كما بحث الطرفان الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة، وفي مُقدمتها مُستجدات القضية الفلسطينية ومسألة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية وكذا التطورات بمنطقة الساحل الصحراوي.