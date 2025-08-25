عطاف يتباحث مع نظيره الإيراني تواصل حرب الإبادة على الفلسطينيين بغزة 

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بجدّة، نظيره الإيراني، عباس عراقجي.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل تواصل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة.

وأكد الوزيران على ضرورة مواصلة حشد الجهود في إطار منظمة التعاون الإسلامي من أجل الدفع بالمجموعة الدولية نحو وقف العدوان الإسرائيلي وإيجاد تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية.

وجرى اللقاء على هامش مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.